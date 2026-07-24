H&K Aktie

H&K für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11Q13 / ISIN: DE000A11Q133

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24.07.2026 08:36:57

JPMorgan moves over 30 China quant researchers to Singapore, HK

The US bank has moved about 25 to 30 staff from Beijing and Shanghai to Singapore, sources sayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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