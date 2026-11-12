JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
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12.11.2026 03:15:00
JPMorgan Predicted Strong Wegovy Pill Sales (and Was Right). Is Novo Nordisk Stock a Buy Now?
Novo Nordisk (NYSE: NVO) received a vote of confidence from JPMorgan Chase's (NYSE: JPM) analyst ahead of the drug maker's earnings report. The analyst was expecting strong Wegovy pill sales, and Novo Nordisk lived up to that expectation, having now racked up more than eight million cumulative prescriptions since the GLP-1 pill's launch. But is that enough to make the stock a buy? Here's how you can decide.
Novo Nordisk was the first to market with a GLP-1 weight-loss shot, effectively creating a new drug category. And the opportunity is massive, given the prevalence of obesity worldwide. However, people don't really like to take shots. So it was important that Novo Nordisk was also the first to market with a GLP-1 pill. The launch of the Wegovy pill has been even more successful than the launch of the company's Wegovy shot.
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|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|38 220,00
|2,30%
|JPMorgan Chase & Co.
|309,80
|0,05%
|Novo Nordisk
|36,73
|-0,92%
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|36,76
|-0,97%
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