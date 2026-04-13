Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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13.04.2026 20:40:49
JPMorgan Q1 Preview: Could Another Double Beat Help Dow Jones, Bank Sector?
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Nachrichten zu Dow Inc
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10.04.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: Dow passt Dividende nach unten an (finanzen.at)
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09.04.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
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09.04.26
|NYSE-Handel: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.at)
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09.04.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 mit Zuschlägen (finanzen.at)
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09.04.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
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08.04.26
|NYSE-Handel: S&P 500 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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08.04.26
|NYSE-Handel: S&P 500 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
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08.04.26
|Optimismus in New York: Börsianer lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.at)
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|Dow Inc
|34,02
|2,47%
|JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|30 500,00
|-0,46%
|JPMorgan Chase & Co.
|266,35
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Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.