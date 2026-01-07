JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|
07.01.2026 15:45:44
JPMorgan replaces proxy advisers with AI for voting US shares
The internal AI platform, dubbed Proxy IQ, will now be used to manage votes and analyse data
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
