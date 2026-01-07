JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

07.01.2026 15:44:30

JPMorgan Reportedly Wins London Gender Pay Lawsuit

(RTTNews) - JPMorgan Chase & Co. (JPM) has reportedly won a gender pay dispute in London after an employment tribunal rejected claims brought by one of its former female analysts.

According to Bloomberg, the case was filed by Saidya Najeeb, who joined the investment bank in March 2022. She argued that she received lower pay than a male colleague performing the same role and claimed she was subjected to retaliatory treatment after raising management concerns. The tribunal judge dismissed all allegations against JPMorgan, ruling in favor of the bank.

The judge said that Najeeb's claims of equal pay, direct sex discrimination, and victimization were not "well-founded."

The bank's lawyers had previously claimed that the difference in pay was due to industry background, skills, and experience.

Gender pay cases have drawn increased attention in London employment tribunals since 2022, after a broker at BNP Paribas SA secured a £2 million ($2.7 million) award.

Judges in that case found she had been mistreated by what they described as "spiteful and vindictive" managers, criticized the French bank's "opaque pay system," and ordered an unprecedented equal pay audit.

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

mehr Analysen
12:43 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
15.10.25 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
14.10.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
11.09.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
16.07.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

