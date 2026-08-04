CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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04.08.2026 22:36:20
JPMorgan Says Bet NVDA, AMD, but Morgan Stanley Backs MSFT, GOOGL: What Is the Best AI Trade?
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