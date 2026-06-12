Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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12.06.2026 13:14:00

JPMorgan says investors are overlooking the upside to Wall Street banks that comes from SpaceX and other mega IPOs

Bumper IPO issuance and crazy market volatility should generate very straong trading income for the largst investment banks in the second quarter. JPMorgan makes a short-term trading call on both Goldman and Morgan StanleyWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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