JPMorgan senkt alstria office auf 'Neutral' trotz Zielanhebung

NEW YORK (dpa-AFX) - Analyst Tim Leckie passte das Kursziel für das Immobilienunternehmen alstria office REIT-AG in einer am Montag vorliegenden Studie an den vom Vermögensverwalter Brookfield gebotenen Übernahmepreis an. Die Offerte begrenze wohl auch das Bewertungspotenzial, argumentierte er für das neue Votum./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2021 / 19:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2021 / 19:10 / GMT