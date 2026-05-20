JPMorgan sieht nach starken Zahlen weiteres Potenzial bei CSG-Aktie - Titel hebt ab

• CSG-Aktie springt nach starken Zahlen zweistellig an• Nachfrage nach Rüstungsgütern bleibt hoch• JPMorgan sieht laut Kursziel großes Aufwärtspotenzial

Die Aktien des tschechischen Rüstungskonzerns CSG Group haben an der Euronext in Amsterdam einen massiven Kurssprung verzeichnet. Nach der Vorlage starker Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2026 schnellten die Papiere zeitweise um 10,15 Prozent nach oben und notierten zuletzt bei 18,95 Euro.

Damit knüpft das Unternehmen an die jüngste Erholung der gesamten Rüstungsbranche an. Ähnlich wie die Titel von Rheinmetall bauten auch die CSG-Aktien damit ihre Erholungsbewegung nach einem vorangegangenen Kursrutsch deutlich aus. Vom Rekordhoch, das die Aktie im Januar kurz nach dem Börsengang erreicht hatte, war der Kurs in der Spitze um etwa 60 Prozent eingebrochen. Seit Anfang Mai ging es nun jedoch wieder um 40 Prozent bergauf.

Robustes Wachstum in allen Kernbereichen

Die Dynamik des ersten Quartals wird durch die offiziellen Geschäftszahlen untermauert, die von einer anhaltend hohen Nachfrage geprägt sind. CEO Michal Strnad blickt entsprechend positiv auf den Jahresauftakt zurück und betonte im Rahmen der Bilanzvorlage: "Wir haben im ersten Quartal eine anhaltend starke Dynamik gesehen, mit einem Umsatzplus von 13,8 Prozent und einer robusten Nachfrage in unseren Märkten. Im Bereich Defence Systems wandeln wir einen Rekordauftragsbestand um und gewinnen zügig neues Geschäft hinzu. Unsere Vertragsabschlüsse im vergangenen Quartal erstrecken sich über NATO-Europa, Nordamerika und Südostasien und umfassen Fahrzeuge, Luftverteidigungssysteme und Munition, was ein Beweis für eine breitere Kundenbasis und ein zunehmend diversifiziertes Angebot ist."

Erholung auf dem US-Markt und strategische Großprojekte

Besonders im Munitionssegment zeichnet sich laut Unternehmensangaben eine spürbare Belebung ab, die durch strategische Großprojekte im nordamerikanischen Raum ergänzt wird. "Bei Ammo+ hat die Gruppe ab dem späten ersten Quartal eine bedeutende Erholung der Bedingungen auf dem kommerziellen US-Markt beobachtet. Wir sehen einen starken Anstieg der Volumina und haben wieder in eine größere Belegschaft und Produktionskapazitäten investiert, um diese Nachfrage zu bedienen. Umsatz und Marge werden sich im Laufe des Jahres progressiv aufbauen. Unsere breitere Nordamerika-Strategie nimmt Gestalt an, während MSM North America einen Vertrag über 635 Millionen Dollar für den Entwurf und den Bau des Future Artillery Complex der US-Armee in Iowa ausführt", so Strnad weiter.

Analysten sehen massives Aufwärtspotenzial

Mit Blick auf das verbleibende Geschäftsjahr zeigt sich die Unternehmensleitung zuversichtlich. Die strukturellen Treiber der Nachfrage nach den Lösungen von CSG seien dauerhaft und vertieften sich, weshalb die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt wurde. Diese Zuversicht teilen auch die Experten am Finanzmarkt. Analysten zeigen sich optimistisch für die Aktien des tschechischen Konzerns, allen voran David Perry von der US-Bank JPMorgan. Er hob in einem Kommentar zu den Resultaten hervor, dass die Papiere enorm unterbewertet seien und deutlich steigen könnten. Die Ergebnisse belegten einen sehr starken Jahresstart. Das Kursziel von JPMorgan für die in Amsterdam gehandelten Titel liegt bei 40 Euro und signalisiert damit im Vergleich zum aktuellen Kursniveau ein Potenzial von rund 100 Prozent.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX