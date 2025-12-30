:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
30.12.2025 04:30:00
JPMorgan Strategist Says Huge 2026 Tax Refunds Will Be Like Stimulus Checks
As most people remember, the COVID-19 pandemic brought with it an unprecedented lockdown and a substantial amount of government support to help people survive it. During the pandemic, a total of three separate stimulus checks were paid out, which helped boost many people's savings rates and may have arguably contributed to the massive inflation that has been occurring more recently.Now, more stimulus from the government could be coming, but in an unexpected form.David Kelly, a chief global strategist at J.P. Morgan Asset Management, posted on LinkedIn in August that tax refunds expected in early 2026 could function similarly to stimulus checks that were sent during the pandemic.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
