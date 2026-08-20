Michelin Aktie

Michelin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850739 / ISIN: FR0000121261

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Reifenbranche 20.08.2026 09:12:38

JPMorgan stuft Michelin-Aktie höher ein - Aktie profitiert

JPMorgan stuft Michelin-Aktie höher ein - Aktie profitiert

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin von 35 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft.

Analyst Jose Asumendi passte seine Schätzungen für Europas Reifenbranche am Mittwoch vor allem an die jüngsten monatlichen Absatzzahlen an. Seinen neuen Optimismus für Michelin begründet der Experte vor allem mit einer höheren Nachfrage nach Ersatzreifen für Lkw sowie strukturellem Wachstum bei den High-Tech-Verbundwerkstoffen (Polymer Composite Solutions/PCS).

In Paris steigt die Michelin-Aktie zeitweise 2,38 Prozent auf 34,90 Euro.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 00:15 / BST

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06:41 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
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28.07.26 Michelin Outperform Bernstein Research
28.07.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
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