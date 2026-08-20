Michelin Aktie
WKN: 850739 / ISIN: FR0000121261
|Reifenbranche
|
20.08.2026 09:12:38
JPMorgan stuft Michelin-Aktie höher ein - Aktie profitiert
Analyst Jose Asumendi passte seine Schätzungen für Europas Reifenbranche am Mittwoch vor allem an die jüngsten monatlichen Absatzzahlen an. Seinen neuen Optimismus für Michelin begründet der Experte vor allem mit einer höheren Nachfrage nach Ersatzreifen für Lkw sowie strukturellem Wachstum bei den High-Tech-Verbundwerkstoffen (Polymer Composite Solutions/PCS).
In Paris steigt die Michelin-Aktie zeitweise 2,38 Prozent auf 34,90 Euro.
/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 00:15 / BST
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