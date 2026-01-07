Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|
07.01.2026 23:18:06
JPMorgan to take over Apple’s $20bn credit card portfolio from Goldman Sachs
Deal extricates the lender from one of the last businesses related to its ill-fated push into retail bankingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Goldman Sachs
|
07.01.26
|JPMorgan to take over Apple’s $20bn credit card portfolio from Goldman Sachs (Financial Times)
|
07.01.26
|
05.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Goldman Sachs investment becomes flashpoint in consulting firm legal row (Financial Times)
|
05.01.26
|Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gewinne in New York: So steht der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
02.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)