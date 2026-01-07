JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|
07.01.2026 23:18:06
JPMorgan to take over Apple’s $20bn credit card portfolio from Goldman Sachs
Deal extricates the lender from one of the last businesses related to its ill-fated push into retail bankingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
|
07.01.26
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|08.01.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.10.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets

Aktien in diesem Artikel
|Goldman Sachs
|804,40
|0,39%
|Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Floating Rate Non-Cum Pfd Shs Ser -A-
|20,00
|0,00%
|Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Ser -D-
|19,92
|-0,20%
|Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series -C-
|20,35
|-0,15%
|JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|33 720,00
|0,66%
|JPMorgan Chase & Co.
|283,25
|0,02%