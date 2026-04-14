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JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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14.04.2026 13:25:28

JPMorgan traders blow past expectations with biggest-ever haul

The biggest US bank has pulled in US$11.6 billion in trading revenue in the first quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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