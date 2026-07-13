JPMorgan treibt Deutsche Telekom-Aktie an: Stärkster Wert im DAX

Während die Deutsche Telekom-Aktie am Montag den DAX anführt, ringt der Konzern parallel mit Großaktionären um seinen künftigen Kurs in den USA.

Die Deutsche Telekom-Aktie steigt am Montag

JPMorgan bestätigte am 10. Juli ein Kursziel von 40 Euro für die Aktie

Großaktionäre kritisieren Pläne für eine engere Holding mit T-Mobile US

Die Deutsche Telekom-Aktie steigt zum Wochenauftakt via XETRA stellenweise um 2,37 Prozent auf 26,74 Euro und führt damit die Gewinnerliste im insgesamt zurückhaltenden DAX mit Abstand an.

Hintergrund dürfte eine Analystenstimme sein: Die US-Investmentbank JPMorgan bestätigte die "Overweight"-Einstufung für den Telekommunikationskonzern.

JPMorgan bleibt bei "Overweight"-Einstufung

Am vergangenen Freitag bestätigte die US-Investmentbank die Einstufung "Overweight" für die Telekom-Aktie und beließ das Kursziel bei 40 Euro. Gemessen am Schlusskurs vom Freitag, 10. Juli, von 26,15 Euro entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund 53 Prozent, wie die Analysten in ihrer Studie vorrechnen. Die Bank verweist zur Begründung auf den Umbau bei der US-Tochter T-Mobile US und auf die anhaltenden Aktienrückkäufe des Konzerns.

T-Mobile US zieht die Preisschraube an

Bei T-Mobile US beginnt am Montag die Umstellung von Bestandskunden aus älteren Verträgen auf modernere 5G-Tarife. Die Migration ist mit moderaten Preiserhöhungen verbunden, im Schnitt rund vier US-Dollar mehr pro Mobilfunkleitung und Monat. Analysten werten den Schritt als Signal für steigende Margen im US-Geschäft, das den Großteil des Konzernergebnisses liefert. Parallel dazu ordnet T-Mobile US seine Führungsspitze neu: Mike Katz gab seinen Posten als Chief Business and Product Officer zum 8. Juli ab, Chris Sambar übernimmt als neuer Chief Enterprise Officer.

Großaktionäre bremsen Holdingpläne

Ein Bericht der Neuen Zürcher Zeitung vom 11. Juli sorgte zugleich für Gesprächsstoff. Demnach prüft das Management, Deutsche Telekom und T-Mobile US unter einem gemeinsamen Holdingdach enger zusammenzuführen, um die Bewertungslücke zur höher gehandelten US-Tochter zu schließen. Jens Ehrhardt von DJE Kapital und Martin Wirth von FPM äußerten sich dazu kritisch, ein nicht namentlich genannter Top-30-Aktionär warnte laut dem Bericht sogar vor Risiken für den Börsenwert des gesamten Konzerns. Auch die Bundesregierung, die rund 28 Prozent der Anteile hält, steht der Umstrukturierung offenbar skeptisch gegenüber. Die Deutsche Telekom hat sich zu den Berichten bislang nicht offiziell geäußert.

Rückkäufe stützen den Kurs

Neben der Personalie und der Holdingdebatte bleibt das laufende Rückkaufprogramm ein Kursfaktor. In der ersten Juliwoche erwarb die Deutsche Telekom rund 909.000 eigene Aktien über XETRA zu einem Durchschnittspreis von 24,74 Euro, ein Volumen von etwa 22,5 Millionen Euro. Für das laufende Jahr plant der Konzern Rückkäufe von bis zu zwei Milliarden Euro.

Am 23. Juli legt T-Mobile US seine Zahlen zum zweiten Quartal vor, die Deutsche Telekom folgt am 6. August mit ihrem Zwischenbericht. Bis dahin dürften die Rückkäufe und der Fortgang der Holdingdebatte die Kursrichtung mitbestimmen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

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