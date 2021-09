JPMorgan übernimmt Volkswagens Auto-Bezahlsysteme

LONDON/STRASSEN (dpa-AFX) - Die US-Großbank JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) übernimmt die Auto-Bezahlsysteme des Volkswagen-Konzerns (Volkswagen (VW) vz). Die Amerikaner werden dem Vertrag zufolge knapp 75 Prozent an der Plattform Volkswagen Payments übernehmen, wie sie am Mittwoch in London mitteilten. JPMorgan will mit dem Zukauf die eigenen Bezahlsysteme ergänzen und das Angebot für einen größeren Teil der Autoindustrie öffnen. Ein Sprecher der VW-Tochter Volkswagen Financial Services (VWFS), zu der die Bezahlplattform bisher gehört, bestätigte den Deal.

Volkswagen Payments mit Sitz in Strassen in Luxemburg betreibt Bezahlsysteme rund ums Auto. Der Fokus liegt laut Unternehmensangaben auf Systemen zur Bezahlung von Parktickets, Carsharing, Strom, Kraftstoff und Maut, die großenteils im Hintergrund laufen. Hinzu kommt die schnelle Bezahlung von Dienstleistungen und Zusatzfunktionen, die in neuen Fahrzeugen des VW-Konzerns freigeschaltet werden können.

VWFS bleibt mit einem Minderheitsanteil an der 2017 gegründeten Gesellschaft beteiligt. Zum Kaufpreis machten beide Seiten keine Angaben./stw/men/stk