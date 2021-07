JPMorgan übertrifft Erwartungen - Aktie schwach

Die Gewinnerwartungen der Analysten wurden übertroffen. Allerdings gingen die Erträge zurück, unter anderem weil die Einnahmen im Handelsgeschäft deutlich sanken.

Der Nettogewinn der Bank kletterte im Zeitraum von April bis Juni auf 11,9 Milliarden US-Dollar von 4,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Ins Ergebnis flossen 2,3 Milliarden US-Dollar an Auflösungen von Kreditrückstellungen ein. Die Bank hatte im Vorjahr im Zuge der Pandemie eine massive Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite gebildet. Je Aktie verdiente JPMorgan 3,78 Dollar. Analysten hatten mit 3,20 Dollar gerechnet.

Die Erträge sanken um 8 Prozent auf 30,5 von Milliarden Dollar. Im Handelsgeschäft, in den vergangenen Quartalen ein sicherer Ertragsbringer, sackten die Einnahmen um 30 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar ab. Im Anleihehandel sanken sie um 44 Prozent, während sie im Aktienhandel um 13 Prozent zulegten.

JPMorgan eröffnet die Berichtssaison der großen US-Banken zum zweiten Quartal. Später am Dienstag stehen die Zahlen von Goldman Sachs auf dem Programm, die übrigen Institute folgen in den kommenden Tagen. In Europa beginnen die ersten Banken in der kommenden Woche damit, ihre Quartalszahlen vorzulegen. Die Deutsche Bank ist erst in zwei Wochen an der Reihe.

Im NYSE-Handel gibt die JPMorgan-Aktie zeitweise 2,21 Prozent auf 154,51 US-Dollar ab.

NEW YORK (Dow Jones)