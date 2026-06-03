ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Markterwartungen
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03.06.2026 11:16:40
JPMorgan verpasst der ASML-Aktie ein deutliches Kursziel-Plus - Halbleiterrally im Blick
Halbleiterrally gerät ins Stocken
Die Kursrally im Halbleiterbereich geht am Mittwoch auch im wackeligen Marktumfeld weiter. So erreichten Infineon auf der Handelsplattform Tradegate mit 89,46 Euro einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2000. Bei STMicro, ASML und Marvell Technology werden derweil weitere Rekorde erreicht. Im regulären Handel geht es jedoch in unterschiedliche Richtungen. Zuletzt notierte die Infineon-Aktie via XETRA 0,91 Prozent tiefer bei 87,20 Euro. Die STMicro-Aktie steigt um 0,61 Prozent auf 68,80 Euro. Für die Papiere von ASML geht es via EURONEXT um 1,67 Prozent nach oben auf 1.486,20 Euro.
STMicro standen tags zuvor mit ihrer verdoppelten Umsatzprognose für KI-Rechenzentren im Fokus und der US-Konzern Marvell, nachdem NVIDIA-Chef Jensen Huang den Chipdesigner auf der Branchenmesse in Taipeh als "nächstes Billionen-Unternehmen" bezeichnet hatte.
/rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 19:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST
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NEW YORK (dpa-AFX)
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