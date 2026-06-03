ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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Markterwartungen 03.06.2026 11:16:40

JPMorgan verpasst der ASML-Aktie ein deutliches Kursziel-Plus - Halbleiterrally im Blick

JPMorgan verpasst der ASML-Aktie ein deutliches Kursziel-Plus - Halbleiterrally im Blick

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML deutlich angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 1515 auf 1900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Markterwartungen an den Anlagenbauer für die Chipindustrie für 2027 und 2028 müssten komplett überarbeitet werden, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagabend. Die jüngsten Signale aus dem Konzern zu den Kapazitäten für EUV-Lithografiesysteme seien sehr optimistisch gewesen und deuteten auf eine starke Kundennachfrage hin. Immersions-DUV-Lithografie werde ein weiterer Wachstumstreiber für die Niederländer. Damit können extrem kleine Mikrochips gebaut werden. Deshpande hob seine Schätzungen für 2027 und 2028 an und sieht sich gerade 2028 klar über den Markterwartungen. Beim Gewinn je Aktie seien es gut 35 Prozent.

Halbleiterrally gerät ins Stocken

Die Kursrally im Halbleiterbereich geht am Mittwoch auch im wackeligen Marktumfeld weiter. So erreichten Infineon auf der Handelsplattform Tradegate mit 89,46 Euro einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2000. Bei STMicro, ASML und Marvell Technology werden derweil weitere Rekorde erreicht. Im regulären Handel geht es jedoch in unterschiedliche Richtungen. Zuletzt notierte die Infineon-Aktie via XETRA 0,91 Prozent tiefer bei 87,20 Euro. Die STMicro-Aktie steigt um 0,61 Prozent auf 68,80 Euro. Für die Papiere von ASML geht es via EURONEXT um 1,67 Prozent nach oben auf 1.486,20 Euro.

STMicro standen tags zuvor mit ihrer verdoppelten Umsatzprognose für KI-Rechenzentren im Fokus und der US-Konzern Marvell, nachdem NVIDIA-Chef Jensen Huang den Chipdesigner auf der Branchenmesse in Taipeh als "nächstes Billionen-Unternehmen" bezeichnet hatte.

/rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 19:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST

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NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: ASML

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