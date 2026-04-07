JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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07.04.2026 13:28:00

JPMorgan warnt vor größeren Ausfällen bei riskanten Unternehmenskrediten

Wie groß ist die Gefahr durch faule Kredite in den USA? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor größeren Ausfällen als bislang gedacht. Ein großer Vermögensverwalter hat bereits reagiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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