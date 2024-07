JPMorganChase Declares Preferred Stock Dividends

NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--Jul. 15, 2024-- JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) (“JPMorganChase” or the “Firm”) has declared dividends on the outstanding shares of the Firm’s Series DD, EE, GG, JJ, KK, LL, MM and NN preferred stock. Information can be found on the Firm’s Investor Relations website at Weiter zum vollständigen Artikel bei JPMorgan Chase & Co. Weiter zum vollständigen Artikel bei JPMorgan Chase & Co.