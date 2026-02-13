JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
13.02.2026 22:27:00
JPMorganChase Declares Preferred Stock Dividends
NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--Feb. 13, 2026-- JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) ("JPMorganChase" or the "Firm") has declared dividends on the outstanding shares of the Firm's Series II and OO preferred stock.
