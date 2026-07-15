JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
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15.07.2026 22:28:00
JPMorganChase Declares Preferred Stock Dividends
NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--Jul. 15, 2026-- JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) (“JPMorganChase” or the “Firm”) has declared dividends on the outstanding shares of the Firm’s Series DD, EE, GG, JJ, LL, MM and NN preferred stock. Information can be found on the Firm’s Investor Relations website atWeiter zum vollständigen Artikel bei JPMorgan Chase & Co.
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