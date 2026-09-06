Alliance One International Aktie
WKN DE: A14V40 / ISIN: US0187723012
|
06.09.2026 04:15:00
JPMorgan's Market Value Is Flirting With $1 Trillion Under Jamie Dimon, a Premium Some Call the 'Jamie Premium.' Does That Valuation Price in Too Much Confidence in His Succession Plan?
JPMorgan Chase (NYSE: JPM) is one of the world's largest financial institutions. It has been run by Jamie Dimon since Jan. 1, 2006. He has also been the chairman of the board since 2007. In other words, he steered JPMorgan Chase through the very difficult Great Recession and oversaw the business's material growth since that deep economic downturn. There's a reason why Wall Street gives him high marks for his stewardship. But is that a potential risk when he eventually steps aside?Most large U.S. banks were hit hard by the 2007-2009 recession that nearly brought the world's financial system to its knees. Like many of its peers, JPMorgan Chase cut its dividend during the downturn, but it quickly began growing it again. Some of the company's biggest peers took much longer to recover. That's a testament to Jamie Dimon's leadership and shareholder focus, with the stock now closing in on a $1 trillion valuation. Image source: JPMorgan Chase & Co.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alliance One International Inc
Analysen zu Alliance One International Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.