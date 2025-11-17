|
JR GLOBAL REIT Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
JR GLOBAL REIT Registered hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 60,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 47,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,72 Prozent auf 33,93 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,10 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
