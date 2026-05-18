JR GLOBAL REIT Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JR GLOBAL REIT Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 63,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 33,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,87 Milliarden KRW – ein Plus von 17,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JR GLOBAL REIT Registered 31,49 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at