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18.11.2026 06:31:28
JR GLOBAL REIT Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
JR GLOBAL REIT Registered präsentierte in der am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 29,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 60,00 KRW je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36,73 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JR GLOBAL REIT Registered einen Umsatz von 33,93 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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