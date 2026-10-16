JRC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

JRC hat am 15.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

JRC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28,69 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,83 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,24 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,93 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at