JRC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

JRC hat am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,70 JPY. Im Vorjahresviertel hatte JRC 41,14 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,54 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at