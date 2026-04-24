JS Global CapXD informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

JS Global CapXD hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,51 PKR gegenüber 5,70 PKR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61,36 Prozent auf 896,2 Millionen PKR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 555,4 Millionen PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at