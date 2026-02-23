23.02.2026 06:31:29

JS Global CapXD legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JS Global CapXD hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,50 PKR. Im Vorjahresviertel waren 8,27 PKR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 993,6 Millionen PKR – ein Plus von 51,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JS Global CapXD 655,8 Millionen PKR erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 22,15 PKR beziffert. Im Jahr zuvor waren 16,54 PKR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,91 Milliarden PKR gegenüber 1,82 Milliarden PKR im Vorjahr ausgewiesen.

