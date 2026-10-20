JS Global CapXD: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JS Global CapXD stellte am 19.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 3,08 PKR gegenüber 6,44 PKR je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,83 Prozent auf 706,3 Millionen PKR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 783,3 Millionen PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at