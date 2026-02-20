JS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

JS veröffentlichte am 19.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1222,09 KRW gegenüber -2331,500 KRW im Vorjahresquartal.

JS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 320,39 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 319,76 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2636,16 KRW beziffert, während im Vorjahr 3676,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1 288,23 Milliarden KRW, während im Vorjahr 1 117,50 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at