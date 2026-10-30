JS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

JS hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 1129,17 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JS noch ein Gewinn pro Aktie von 800,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 480,17 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 356,82 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at