JS Investment XD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

JS Investment XD hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 PKR, nach 1,67 PKR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JS Investment XD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 420,4 Millionen PKR im Vergleich zu 204,6 Millionen PKR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at