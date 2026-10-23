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23.10.2026 06:31:29
JS Investment XD präsentierte Quartalsergebnisse
JS Investment XD hat am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 PKR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,02 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,26 Prozent auf 238,2 Millionen PKR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 271,5 Millionen PKR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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