JS Investment XD: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

JS Investment XD veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,87 PKR, nach 1,30 PKR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat JS Investment XD mit einem Umsatz von insgesamt 376,7 Millionen PKR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 393,0 Millionen PKR erwirtschaftet worden waren, um 4,14 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at