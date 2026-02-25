JS Investment XD veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JS Investment XD hat sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,82 PKR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,13 PKR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 368,6 Millionen PKR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,1 Millionen PKR umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 7,82 PKR beziffert. Im Jahr zuvor waren 7,27 PKR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,19 Milliarden PKR gegenüber 572,53 Millionen PKR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at