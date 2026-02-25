|
25.02.2026 06:31:29
JS Investment XD veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
JS Investment XD hat sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,82 PKR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,13 PKR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 368,6 Millionen PKR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,1 Millionen PKR umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 7,82 PKR beziffert. Im Jahr zuvor waren 7,27 PKR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,19 Milliarden PKR gegenüber 572,53 Millionen PKR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.