JS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JS hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 869,50 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 719,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 453,52 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 317,33 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at