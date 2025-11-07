JSB Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JSB Financial hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,40 USD. Im Vorjahresviertel hatte JSB Financial 7,64 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JSB Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,2 Millionen USD im Vergleich zu 7,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at