JSB Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

JSB Financial hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,83 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 8,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JSB Financial 7,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at