JSB Financial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

JSB Financial hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

JSB Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,62 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 4,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 16,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 15,94 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,50 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 27,58 Millionen USD im Vorjahr.

