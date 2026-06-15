JSBCo,Ltd Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JSBCo,Ltd Registered äußerte sich am 12.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

JSBCo,Ltd Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 297,70 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 267,97 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JSBCo,Ltd Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,06 Milliarden JPY im Vergleich zu 27,04 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at