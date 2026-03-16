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16.03.2026 06:31:29
JSBCo,Ltd Registered präsentierte Quartalsergebnisse
JSBCo,Ltd Registered hat am 13.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,16 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -23,070 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,77 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,26 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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