JSBCo,Ltd Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JSBCo,Ltd Registered veröffentlichte am 12.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 37,19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das JSBCo,Ltd Registered ein Ergebnis je Aktie von -3,580 JPY vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JSBCo,Ltd Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,85 Milliarden JPY im Vergleich zu 15,40 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 231,21 JPY gegenüber 354,76 JPY im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,37 Prozent auf 76,05 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

