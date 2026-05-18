JSH hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

JSH lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,41 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,07 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,34 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

JSH hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 21,440 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 25,67 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 4,74 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 19,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at