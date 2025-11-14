JSH stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

JSH lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -15,54 JPY. Ein Jahr zuvor waren 2,02 JPY je Aktie erzielt worden.

JSH hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,10 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 942,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at