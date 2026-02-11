JSL Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

JSL Industries lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,29 INR gegenüber 8,42 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 137,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 139,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

