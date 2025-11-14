JSL Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JSL Industries hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 8,18 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JSL Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 13,61 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 131,8 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 122,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at