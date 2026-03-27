JSL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

JSL präsentierte am 25.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 454,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JSL einen Umsatz von 426,7 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte JSL ein EPS von 0,270 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat JSL im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,73 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at