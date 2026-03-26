JSL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JSL hat am 25.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,080 BRL je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 2,45 Milliarden BRL in den Büchern – ein Minus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JSL 2,49 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,290 BRL ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,730 BRL je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 9,64 Milliarden BRL – ein Plus von 6,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem JSL 9,06 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at