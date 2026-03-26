|
26.03.2026 06:31:28
JSL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
JSL hat am 25.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,080 BRL je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 2,45 Milliarden BRL in den Büchern – ein Minus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JSL 2,49 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,290 BRL ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,730 BRL je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 9,64 Milliarden BRL – ein Plus von 6,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem JSL 9,06 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.